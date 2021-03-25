تردد قناة العفاسي 2021 عبر النايل سات.. وأبرز ما تقدمه للمشاهدين

تردد قناة العفاسي 2021 عبر النايل سات





من العادات المصرية تثبيت شاشات التلفاز صباحا على قناة العفاسي والاستماع إلى بعض آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، لذلك يتم ضبط بث إشارة القناة على الترددات التالية 11727 و 10977 و 10758 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات استقطاب أفقي معامل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وذلك للاستمتاع للقرآن الكريم بصوت خاشع و تعليم أحكام التلاوة والتجويد على يد مجموعة مميزة من أصوات أبرز مرتلين القرآن الكريم بالعالم العربي والإسلامي.





معلومات عن قناة alafasy





قناة alafasy هي قناة كويتية متخصصة في إذاعة القرآن الكريم بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، خطيب وزارة الأوقاف الكويتية وصاحب أول قناة إسلامية لبث القرآن الكريم تم إنشاؤها عام 2005، وتقدم القناة تلاوات مختلفة للقرآن الكريم بأصوات كوكبة من نجوم الترتيل في العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى أناشيد دينية وابتهالات لذلك حظيت القناة على نسب مشاهدة عالية خلال فترة وجيزة من اطلاقها لما تقدمه من محتوى ديني مميز يمتع عشاق الاستماع للقرآن الكريم بصوت خاشع ومتقن لأحكام التجويد والتلاوة.





اقرأ أيضاً









المحتوى الذي تقدمه قناة العفاسي





يبحث الكثير عن تردد قناة العفاسي 2021 على القمر الصناعي نايل سات لما تقدمه من محتوى مميز من قراءة القرآن الكريم و الأناشيد الدينية والابتهالات بالإضافة إلى تعليم أحكام التجويد بمختلف قراءات القرآن الكريم والذي يتلو خطيب وزارة الأوقاف الكويتية الشيخ مشاري بن راشد العفاسي ومجموعة هائلة من قراء القرآن الكريم.



