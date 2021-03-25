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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تردد قناة العفاسي 2021 عبر النايل سات.. وأبرز ما تقدمه للمشاهدين

الخميس 25/مارس/2021 - 12:01 م
قناة العفاسي
قناة العفاسي
شيماء حسين
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يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تردد قناة العفاسي 2021 والتي تبث مجموعة من التلاوات القرآنية المميزة والابتهالات الدينية والأناشيد بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي خطيب وزارة الأوقاف الكويتية، وصاحب أول قناة إسلامية لبث القرآن الكريم ونقل الصلاة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير ترددات القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، وأبرز ما تقدمه عبر شاشتها ومعلومات عن القناة منذ نشأتها.

تردد قناة العفاسي 2021 عبر النايل سات


من العادات المصرية تثبيت شاشات التلفاز صباحا على قناة العفاسي والاستماع إلى بعض آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، لذلك يتم ضبط بث إشارة القناة على الترددات التالية 11727 و 10977 و 10758 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات استقطاب أفقي معامل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وذلك للاستمتاع للقرآن الكريم بصوت خاشع و تعليم أحكام التلاوة والتجويد على يد مجموعة مميزة من أصوات أبرز مرتلين القرآن الكريم بالعالم العربي والإسلامي.

معلومات عن قناة  alafasy


قناة alafasy هي قناة كويتية متخصصة في إذاعة القرآن الكريم بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، خطيب وزارة الأوقاف الكويتية وصاحب أول قناة إسلامية لبث القرآن الكريم تم إنشاؤها عام 2005، وتقدم القناة تلاوات مختلفة للقرآن الكريم بأصوات كوكبة من نجوم الترتيل في العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى أناشيد دينية وابتهالات لذلك حظيت القناة على نسب مشاهدة عالية خلال فترة وجيزة من اطلاقها لما تقدمه من محتوى ديني مميز يمتع عشاق الاستماع للقرآن الكريم بصوت خاشع ومتقن لأحكام التجويد والتلاوة.

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المحتوى الذي تقدمه قناة العفاسي 


يبحث الكثير عن تردد قناة العفاسي 2021 على القمر الصناعي نايل سات لما تقدمه من محتوى مميز من قراءة القرآن الكريم و الأناشيد الدينية والابتهالات بالإضافة إلى تعليم أحكام التجويد بمختلف قراءات القرآن الكريم والذي يتلو خطيب وزارة الأوقاف الكويتية الشيخ مشاري بن راشد العفاسي ومجموعة هائلة من قراء القرآن الكريم. 

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