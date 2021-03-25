السفيرة الأمريكية في بيروت: يجب على النخبة تجاوز الخلافات لإنقاذ لبنان
الخميس 25/مارس/2021 - 11:31 ص
منار أحمدطباعة
دعت السفيرة الأمريكية في لبنان، اليوم الخميس، النخبة السياسية في لبنان إلي تجاوز الخلافات لإنقاذ البلاد من أزمته، وفق لقناة "العربية".
ينجرف لبنان بشدة نحو هوة أزمة عميقة، ويلاحقه الفشل في كل خطوة يخطوها لمداواة جروح عملته المنهارة والإفلات من انهيار مالي واجتماعي أوسع، وسط مخاوف أمنية مقلقة.
ولم تنفع الزيارات الـ18 التي قام بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بعبدا في حلحلة العقد الوزارية بين الطرفين، فيما يصر رئيس الجمهورية على الثلث المعطل ويقول إنه لا يريده، والحريري ثابت على موقفه: تشكيلة من 18 وزيرًا لا يكون فيها ثلث معطل لأي أحد.
الزيارة الـ18 كانت مفصلية للبنان، لأنها أتت بعد نهاية أسبوع كان حافل بالرسائل السياسية بين أطراف التشكيل، وأصبح الوضع أكثر تعقيدًا.
ينجرف لبنان بشدة نحو هوة أزمة عميقة، ويلاحقه الفشل في كل خطوة يخطوها لمداواة جروح عملته المنهارة والإفلات من انهيار مالي واجتماعي أوسع، وسط مخاوف أمنية مقلقة.
ولم تنفع الزيارات الـ18 التي قام بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بعبدا في حلحلة العقد الوزارية بين الطرفين، فيما يصر رئيس الجمهورية على الثلث المعطل ويقول إنه لا يريده، والحريري ثابت على موقفه: تشكيلة من 18 وزيرًا لا يكون فيها ثلث معطل لأي أحد.
الزيارة الـ18 كانت مفصلية للبنان، لأنها أتت بعد نهاية أسبوع كان حافل بالرسائل السياسية بين أطراف التشكيل، وأصبح الوضع أكثر تعقيدًا.