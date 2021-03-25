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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفيرة الأمريكية في بيروت: يجب على النخبة تجاوز الخلافات لإنقاذ لبنان

الخميس 25/مارس/2021 - 11:31 ص
السفارة الامريكية
السفارة الامريكية
منار أحمد
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دعت السفيرة الأمريكية في لبنان، اليوم الخميس، النخبة السياسية في لبنان إلي تجاوز الخلافات لإنقاذ البلاد من أزمته، وفق لقناة "العربية".

ينجرف لبنان بشدة نحو هوة أزمة عميقة، ويلاحقه الفشل في كل خطوة يخطوها لمداواة جروح عملته المنهارة والإفلات من انهيار مالي واجتماعي أوسع، وسط مخاوف أمنية مقلقة.

ولم تنفع الزيارات الـ18 التي قام بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بعبدا في حلحلة العقد الوزارية بين الطرفين، فيما يصر رئيس الجمهورية على الثلث المعطل ويقول إنه لا يريده، والحريري ثابت على موقفه: تشكيلة من 18 وزيرًا لا يكون فيها ثلث معطل لأي أحد.

الزيارة الـ18 كانت مفصلية للبنان، لأنها أتت بعد نهاية أسبوع كان حافل بالرسائل السياسية بين أطراف التشكيل، وأصبح الوضع أكثر تعقيدًا.

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