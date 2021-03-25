محافظ أسوان: إطلاق مشروعات استثمارية في مجال النقل النهري واللوجستيات

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برئيس الهيئة العامة للنقل النهري اللواء شعبان عبد السلام، وكان المحور الرئيسي للقاء إطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية في مجال النقل النهري واللوجستيات، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.وتناول اللقاء إنشاء ميناء نهرى لنقل الثروات المحجرية والتعدينية بالصنادل النيلية لموانئ التصدير مباشرة، وذلك بعد تصنيعها وتقطيعها لتحقيق القيمة الاقتصادية المضافة، بجانب الحد من حركة النقل الثقيل على الطرق الصحراوية والزراعية وخاصة في ظل إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى والذى سيربط محاجر ومصانع الجرانيت والرخام وغيرها بهذا الميناء مما يساهم في تلافى تهالك هذه الطرق وشبكات البنية التحتية.كما تناول اللقاء مشروع آخر استثماري للاستفادة من الأرض المملوكة للهيئة بالكورنيش الجديد، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات استخراج تصاريح اللنشات والمراكب الماتور والشراعي للإبحار في مجرى نهر النيل بعد الشكاوى الواردة في هذا الشأن.ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بجهود وزارة النقل والهيئة في تطوير منظومة النقل النهرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع خطة استراتيجية ومستقبلية في هذا الاتجاه، لافتًا إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التكريك وإزالة الاختناقات الملاحية لمجرى نهر النيل بنطاق المحافظة للقضاء نهائيًا على مشكلة شحوط البواخر السياحية خلال فترة السدة الشتوية وخاصة في مناطق الكوبانية والشيخ فضل والأعقاب وكوم أمبو وأبو شهاب، فيما جارى العمل بمناطق سلوا وإدفو.