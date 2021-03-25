تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بـ«داعش» في المغرب

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، في بيان اليوم الخميس، عن تمكن قوات الأمن المغربية من تفكيك خلية إرهابية تتألف من 4 متشددين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و28 سنة، ينشطون بمدينة وجدة، ويرتبطون بتنظيم داعش.ووفقا للبيان، فقد جرى توقيف أعضاء هذه الخلية الإرهابية في عمليات أمنية متزامنة في 4 أحياء سكنية مختلفة بمدينة وجدة، اضطر خلالها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لإطلاق عبوات صوتية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه الرئيسي.كما تمت ملاحقة المشتبه فيه الثاني وتوقيفه في أسطح المنازل المجاورة خلال محاولته الفرار في ظروف من شأنها تعريض نفسه وسلامة الغير للخطر.