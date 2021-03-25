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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد زيادة السياح.. سفير أوكرانيا يطالب بقنصليات فى منتجعات مصر السياحية

الخميس 25/مارس/2021 - 11:11 ص
جريدة الدستور
هالة أمين
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طالب إيفهين ميكيتنكو، سفير أوكرانيا بالقاهرة، بلاده بفتح قنصلية أوكرانية في المنتجعات المصرية الشهيرة على البحر الأحمر، مضيفا أن السفارة الأوكرانية في مصر بحاجة ملحة لفتح قنصليات أوكرانية في منتجعات الغردقة وشرم الشيخ في ظل الزيادة القياسية في تدفق السياح الأوكرانيين.

وقال سفير أوكرانيا، إن عددًا قياسيًا من السياح الأوكرانيين وهو حوالي مليون و100 ألف سائح، كانوا في إجازة في مصر في عام 2019 قبل جائحة كورونا، وكانوا في المرتبة الثانية بعد السياح من ألمانيا، وفي عام 2020، عندما أعادت مصر فتح منتجعاتها في 1 يوليو بعد فك القيود المفروضة في مارس 2020، احتلت أوكرانيا المرتبة الأولى في عدد السياح، حيث زار حوالي 727 ألفًا و100 أوكراني مصر خلال الشهور الأخيرة.

وأضاف السفير، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية: "بالحديث عن هذا العام، يأتي حوالي 10 آلاف سائح أوكراني إلى مصر كل أسبوع، وفقًا لبياناتنا، ويتوقع منظمو الرحلات المحليون زيادة أخرى في تدفق السياح من أوكرانيا".

وأشار إلى أن هناك مدينتين من المنتجعات الرئيسية التي يفضلها السياح الأوكرانيون وهما الغردقة وشرم الشيخ، متابعًا: "لقد طلبنا بالفعل من وزارة الخارجية إنشاء قنصلية لأوكرانيا في الغردقة وشرم الشيخ، ويبدو لي أن فتح القنصليات الأوكرانية في هذين المنتجعين ضرورة ملحة".

وأضاف أن وجود قنصل أوكراني، نظرًا للإقامة المستمرة لعدد كبير من الأوكرانيين في مصر والذي يكاد يساوي عدد سكان بلدة صغيرة، سيسمح باتصالات أوثق مع المطار والمستشفيات والشرطة.

وأوضح السفير: "من المهم جدًا بالنسبة لنا أن يكون لدينا موظف هناك لأنه، للأسف، معهد القنصلية الفخرية في مصر ليس متطورًا للغاية، آمل أن نتمكن من فتح قنصلية واحدة على الأقل لأوكرانيا هذا العام، بدءًا من الغردقة لأن القنصلية أيضا ستغطي العديد من المنتجعات مثل الجونة ومرسى علم التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأوكرانيين".

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