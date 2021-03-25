أطباء بلا حدود: موظفون لدينا شاهدوا جنودا يقتلون مدنيين في تيجراي بإثيوبيا

قالت منظمة أطباء بلا حدود للإغاثة الطبية اليوم الخميس إن موظفين لديها كانوا يتنقلون في إقليم تيجراي الإثيوبي شاهدوا جنودا وهم يقتلون أربعة مدنيين، وأدانت العنف في الصراع الذي استمر خمسة أشهر.وتسبب القتال الذي نشب بين قوات الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي كانت تحكم الإقليم، في مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم في المنطقة التي يقطنها نحو خمسة ملايين نسمة.وعلى الرغم من إعلان الحكومة انتصارها في أواخر نوفمبر، إلا أن المعارك استمرت.وتقول الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إن انعدام الأمن يمنع وصول المساعدات لمئات الآلاف من المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.