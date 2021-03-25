انتحار طالب جامعى بالمنوفية بسبب أزمة نفسية

استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمى طالب جامعي بقرية نادر التابعة لمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية، أقدم على الانتحار شنقًا داخل منزلة، عقب مروره بأزمة نفسية، وتم إبلاغ مركز شرطة الشهداء لمعاينة مكان الحادث.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، اخطارًا من مأمور مركز الشهداء، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، بمصرع طالب جامعي داخل منزله بقرية نادر دائرة المركز، منتحرًا بالشنق، وعلى الفور تم تحرك قومه من ضباط وأفراد الشرطة لمكان الواقعة تحت قيادة المقدم أحمد كشك رئيس مباحث المركز.وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفي هو "أ، م، ع" طالب بالفرقة الثانية كلية التجارة جامعة المنوفية، مقيم قرية نادر، وبسؤال أسرته أفادوا بإقدامه على الانتحار، لمروره بأزمة نفسية سيئة الفتره الأخيرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.