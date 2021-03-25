رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتحار طالب جامعى بالمنوفية بسبب أزمة نفسية

الخميس 25/مارس/2021 - 12:28 ص
انتحار طالب
انتحار طالب
ولاء القاضى
طباعة
استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمى طالب جامعي بقرية نادر التابعة لمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية، أقدم على الانتحار شنقًا داخل منزلة، عقب مروره بأزمة نفسية، وتم إبلاغ مركز شرطة الشهداء لمعاينة مكان الحادث.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، اخطارًا من مأمور مركز الشهداء، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، بمصرع طالب جامعي داخل منزله بقرية نادر دائرة المركز، منتحرًا بالشنق، وعلى الفور تم تحرك قومه من ضباط وأفراد الشرطة لمكان الواقعة تحت قيادة المقدم أحمد كشك رئيس مباحث المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفي هو "أ، م، ع" طالب بالفرقة الثانية كلية التجارة جامعة المنوفية، مقيم قرية نادر، وبسؤال أسرته أفادوا بإقدامه على الانتحار، لمروره بأزمة نفسية سيئة الفتره الأخيرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

«شيلته عشان يلحق امتحانه».. أول تعليق من صاحب صورة «أصدقاء الشدة»

الصحة: 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

موعد إجازة شم النسيم 2021


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

موعد إجازة شم النسيم 2021

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

فرنسا تتعادل مع أوكرانيا 1-1 فى تصفيات كأس العالم

فوز بلجيكا على ويلز 3-1 والتشيك على إستونيا 6-2 بتصفيات مونديال 2022

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

الفارابى تصدر «أحاسيس فى المنفى» و«الصحة من نيران الحرب»

صالون زين العابدين فؤاد يحتفل بيوم الشهيد وثورة 1919

الاحتفاء بالعلاقات المصرية الألمانية بالمجلس الأعلى للثقافة

صدور النسخة العربية لمسرحية «العادلون» لــ ألبير كامو