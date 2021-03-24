«المركزى للإحصاء» يكشف تفاصيل حركة الصادرات عبر الموانئ خلال فترة كورونا

سجلت موانئ الجمهورية تراجعًا فى حركة الصادرات المصرية خلال عام 2020، مقارنة بالعام السابق عليه، باسثتناء ميناء دمياط، والقصر، والمطارات، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن الصادرات عبر ميناء دمياط سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.894 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 1.866 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة 27.8 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت الصادرات عبر المطارات من 6.3 مليار دولار لـ 7.3 مليار دولار، وميناء القصير من 14.8 مليون دولار لـ 43 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.