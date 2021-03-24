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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

آية مدني تدعم «السلحدار»: الشائعات تستهدف إحباط نجاحات المرأة المصرية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:25 م
النائبة آية مدني
النائبة آية مدني
إسلام نصير
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انتقدت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القبطانة مروة السلحدار، والادعاء بأنها من كانت تقود السفينة الجانحة في قناة السويس، ما أدى إلى خروجها للإعلان بأنها على متن السفينة "عايدة 4" التابعة لهيئة السلامة البحرية بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت مدني، في بيان، على دعمها الكامل للسلحدار، مؤكدة أنها نموذج يحتذى به للمرأة المصرية والشائعات لها أهداف مغرضة، منها التصدي لكل نجاح تحققه المرأة المصرية خاصة بعد احتفاء القيادة السياسية بها وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكامل للمرأة المصرية وأنها شريك رئيسي في عملية التنمية في البلاد.

ووجهت عضو مجلس النواب، رسالة إلى القبطانة المصرية قائلة: "لا تنظري لهذه الشائعات واستمري في مشوارك العملي فإن الشائعات تلاحق الناجحين فقط".

يذكر أن الرئيس السيسي كان قد كرم القبطانة مروة السلحدار ضمن 10 نماذج في احتفالية المرأة المصرية 2017، وكان من بين المكرمات النائبة آية مدني. 

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