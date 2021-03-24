رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية: المرأة ليست نصف المجتمع ولكن 75% منه

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:25 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،
هبه عويضه
طباعة
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على دور المرأة المصرية، والأم المصرية، مؤكدًا أن المرأة ليست نصف المجتمع بل تزيد عن ذلك، فهي تمثل 75% من المجتمع.

جاء ذلك خلال احتفالية محافظة الإسكندرية بالأم المثالية، والمرأة المصرية ٢٠٢١، مساء اليوم، الأربعاء، بدار الأوبرا مسرح سيد درويش، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس الشعب والشيوخ.

وقال "الشريف" إن الأمهات يستحقن جميعًا أن يكن مثاليات، فالأمهات يقفن مع أبنائهن موقف الرجال بل هناك سيدات بـ100 رجل تحملت العناء والكفاح.

ووجه الشريف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على يوم المرأة المصرية، والذي يرفع من شأن المرأة، مشيرًا إلى أن المحافظة ترحب بالسيدات السكندريات بديوان المحافظة في أي مشكلة قبل الرجال، وذلك تقديرًا لجهودهن وعطائهن.
محافظ الإسكندرية: المرأة ليست نصف المجتمع ولكن 75% منه
محافظ الإسكندرية: المرأة ليست نصف المجتمع ولكن 75% منه
محافظ الإسكندرية: المرأة ليست نصف المجتمع ولكن 75% منه
محافظ الإسكندرية: المرأة ليست نصف المجتمع ولكن 75% منه

موضوعات متعلقة

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

ليبيا.. أنباء عن اغتيال المطلوب دوليًا محمود الورفلى

موعد إجازة شم النسيم 2021

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

موعد إجازة شم النسيم 2021

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

عواطف عبدالرحمن: بعض التيارات المسيطرة على الحركة النسوية أساءت للمرأة

الأخوان أمين وسليم عطا الله.. نقطة التحول في حياة سيد درويش

بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة

«حكايات الروب الأسود» لأدهم العبودي في معرض زايد للكتاب