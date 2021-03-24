محافظ الإسكندرية: المرأة ليست نصف المجتمع ولكن 75% منه

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على دور المرأة المصرية، والأم المصرية، مؤكدًا أن المرأة ليست نصف المجتمع بل تزيد عن ذلك، فهي تمثل 75% من المجتمع.جاء ذلك خلال احتفالية محافظة الإسكندرية بالأم المثالية، والمرأة المصرية ٢٠٢١، مساء اليوم، الأربعاء، بدار الأوبرا مسرح سيد درويش، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس الشعب والشيوخ.وقال "الشريف" إن الأمهات يستحقن جميعًا أن يكن مثاليات، فالأمهات يقفن مع أبنائهن موقف الرجال بل هناك سيدات بـ100 رجل تحملت العناء والكفاح.ووجه الشريف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على يوم المرأة المصرية، والذي يرفع من شأن المرأة، مشيرًا إلى أن المحافظة ترحب بالسيدات السكندريات بديوان المحافظة في أي مشكلة قبل الرجال، وذلك تقديرًا لجهودهن وعطائهن.