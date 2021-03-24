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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفد من معهد أمراض النباتات يتابع محصول القمح بالبحيرة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:25 م
الدكتور أشرف السعيد
الدكتور أشرف السعيد خليل
عبدالناصرمحمد
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تفقد الدكتور أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، الأربعاء، يرافقه الدكتور دعاء راغب، رئيس قسم أمراض القمح، ووليد العرابي، المسؤول عن تنفيذ البرامج بالمحطة ومجموعة من باحثي المعهد زراعات القمح لعدد من المزارعين فى محافظة البحيرة.

وأكد خليل أن الحالة العامة لمحصول القمح هذا الموسم جيدة ومبشرة، كما قام والوفد المرافق له بتفقد تجارب قسم بحوث أمراض القمح وكذلك تجارب المحاصيل الشتوية فى محطة البحوث الزراعية بإيتاى البارود وكان فى استقباله عادل الجارحى، مدير المحطة.

فى نهاية الجولة، قام مدير معهد أمراض النباتات بالاجتماع بباحثين المعهد بالمحطة واستمع لآرائهم ومشاكلهم ووعد بتذليل أى عقبات تواجههم وإمدادهم ببعض الأجهزة التى تزيد من جودة البحوث المنفذة.

وأكد مدير معهد بحوث أمراض النباتات حل مشاكل المزارعين وإيجاد حلول سريعة ودقيقة لهذه المشاكل كما شدد على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى العمل للارتقاء بمستوى البحوث وضرورة التوسع فى تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاجية للمحاصيل المختلفة، وأكد ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول سواء فى الأجهزة أو المعامل.

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