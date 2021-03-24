روسيا: العقوبات الكندية غير شرعية

اعتبرت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأربعاء، أن العقوبات المفروضة ضد روسيا من قبل كندا "غير شرعية"، مؤكدا عزم روسيا الرد عليها.وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف- ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستتخذ خطوات جوابية على العقوبات الكندية، وفقا لوسائل إعلام روسية الإخبارية: "نعم.. هذه العقوبات غير شرعية".وكانت وزارة الخارجية الكندية أعلنت في وقت سابق عن فرض عقوبات ضد عدد من كبار المسئولين الروس على خلفية مزاعم تدهور حالة حقوق الإنسان في روسيا، وشملت العقوبات 9 مسئولين ضالعين، في عملية "التسميم" المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وملاحقته القضائية، بينهم مدير هيئة الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الهيئة الفيدرالية لتنفيذ العقوبات ألكسندر كالاشنيكوف، والنائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي الروسي سيرجي كيريينكو، والنائب العام إيجور كراسنوف.