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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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ماذا تعرف عن «أمراض القلب النفسية»؟

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:58 م
أمراض القلب النفسية
أمراض القلب النفسية
إسلام جمال
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أظهرت الكثير من الدراسات الطبية، أن الأمراض النفسية لها تأثير سلبي على صحة القلب، لذلك فإن الاكتئاب والقلق والإجهاد يلعبون دورًا أساسيًا في الإصابة بالعديد من الأمراض القلبية.

من جانبه أوضح الدكتور جمال سامى، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، أن الأمراض النفسية، تسبب الإجهاد وارتفاع ضغط الدم، تلف الشرايين، عدم انتظام ضربات القلب، وضعف جهاز المناعة.

وأشار أستاذ جراحات القلب، أن الاكتئاب يؤدى إلى تحفيز تفاعل الصفائح الدموية، وانخفاض دقات القلب، والإصابة بالالتهابات مما يؤدي لزيادة علامات الالتهاب مثل البروتين التفاعلي، والتي تعد من أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما يؤدي الاكتئاب للإصابة بالنوبات القلبية أو جلطات الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

وأضافة سامى، أن الاكتئاب يساعد فى تطور مرض الشريان التاجي، بالإضافة الى الإصابة بقصور القلب وزيادة خطر الوفاة.

◄ «أسباب أمراض القلب النفسية»

تظهر مجموعة كبيرة من الأبحاث أن الأمراض النفسية مرتبطة بعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك لأنه قد يعاني الأشخاص المصابين من الاكتئاب والقلق والتوتر من تأثيرات فسيولوجية معينة على الجسم وعلى القلب بشكل خاص، مثل:

ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.

انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول.

تراكم الكالسيوم في الشرايين.

قصور القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

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