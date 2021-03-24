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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 17 حوثيًا بنيران الجيش اليمنى بمأرب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:07 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
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لقي ما لا يقل عن 17 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، مصرعهم، وجرح آخرون، اليوم الأربعاء بنيران أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليمنية في جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) عن مصدر عسكري يمني بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة القول إن معارك عنيفة شهدتها جبهة الكسارة منذ صباح اليوم؛ أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 17 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش اليمني شنّت قصفًا مكثّفًا تمكنت خلاله من تدمير مصادر نيران العدو وتحصيناته، كما استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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