مباحثات بين ولي العهد السعودي ووزير خارجية الصين بشأن المنطقة

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الصيني، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.واستقبل ولي العهد السعودي في نيوم مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانج يي، واعرب عن ترحيبه الشديد به، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات، بجانب بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، فيما حضر الاجتماع من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشن ويتشينج، ومساعد وزير الخارجية دنج لي.