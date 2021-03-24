محافظ سوهاج يتفقد مشروعات الطرق والكباري بالبلينا وجرجا

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، عددا من مشروعات الطرق والكباري بنطاق مركزي "البلينا، وجرجا "؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات، في إطار متابعة المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة، بحضور المهندس أحمد عابد وكيل وزارة النقل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا، والنائب محمود أبو الخير، والنائب ياسر نصر، والنائب إلهامي البارودي أعضاء مجلس النواب، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا.وبدأ "الفقي" جولته بتفقد أعمال كوبرى البلينا العلوي أعلى السكة الحديد، والذي وصلت نسبة التنفيذ به 9٥%، بطول ١٨٣٤ مترا وعرض ٢٢ مترا، بتكلفة 257 مليون جنيه، بعدد 2 حارة بكل اتجاه، ويهدف المشروع إلى ربط شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادي الغربية، شاملا عدة مطالع ومنازل لتسهيل الحركة المرورية بعرض 7.5 متر، ويتكون الكوبري من ٥٤ فتحة خرسانية، وعدد ٦ فتحات معدنية، حيث تابع المحافظ أعمال رفع الكمر المعدني أعلى ترعة نجع حمادي، موجها بتكثيف الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ تمهيدا للانتهاء من الاعمال وافتتاح الكوبري خلال الأيام القادمة.شملت جولة المحافظ كذلك تفقد أعمال إنشاء كوبري جرجا العلوي أعلى السكة الحديد، والذي وصلت نسبة التنفيذ به 96%، بطول ١٣٠٠ متر وعرض 6.5 متر، بتكلفة 44 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال جسم الكوبري ولم يتبقى إلا أعمال الرصف والتشطيبات النهائية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وافتتاحه خلال الشهر المقبل، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.