السعودية: إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا تجاوز 3.5 مليون جرعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي تلقاها المواطنون والمقيمون في المملكة تجاوز ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في جميع المناطق.ودعت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.