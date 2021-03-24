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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محاور أحياء الدقي والعجوزة وشمال

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:51 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
عبدالله هشام
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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الميدانية لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعدد من الشوارع الحيوية بأحياء الدقي والعجوزة وشمال الجيزة للوقوف على نسب التنفيذ والتأكيد على جودة الأعمال المنفذة على الطبيعة.

ووجه المحافظ خلال الجولة بتوقيع الغرامات على الشركة المسند إليها أعمال رصف وتطوير شارع الوحدة بحي شمال لعدم الالتزام بنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والهندسية المتفق عليها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.

كما قرر المحافظ مجازاة المهندس المسئول عن أعمال الإشراف لتقاعسه عن أداء العمل المكلف به على أكمل وجه مشددا على رؤساء الأحياء على ضرورة التواجد الميداني ومتابعة المشروعات الجارية علي أرض الواقع.

كما وجه رئيس حي العجوزة بطلاء واجهات المباني المطلة على النيل لتحسين الرؤية البصرية للمترددين على هذا الشارع الهام من خلال شركة متخصصة.

كما وجه المحافظ برفع أحد الأكشاك بشارع النيل لما يعكسه من مظهر غير حضاري وكذا تقليم الأشجار التي تحجب رؤية النيل على أن تتم أعمال التقليم بصورة جمالية لكي تتماشي مع التطوير.

كما شدد على الشركة المسئولة عن أعمال تطوير شارع النيل بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات لما للشارع من أهمية سياحية ومرورية وتلافي بعض الملاحظات في أسرع وقت ممكن للانتهاء من تطوير الشارع طبقا للخطة الزمنية المحددة مع رفع جميع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير وإضاءة الشارع للتيسير علي قائدي المركبات وعدم عرقلة حركة المرور.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة وشمال الجيزة.
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محاور أحياء الدقي والعجوزة وشمال
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محاور أحياء الدقي والعجوزة وشمال
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محاور أحياء الدقي والعجوزة وشمال
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محاور أحياء الدقي والعجوزة وشمال
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محاور أحياء الدقي والعجوزة وشمال
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محاور أحياء الدقي والعجوزة وشمال
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محاور أحياء الدقي والعجوزة وشمال
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محاور أحياء الدقي والعجوزة وشمال

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