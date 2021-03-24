ارتفاع عدد ضحايا حريق شقة بالمرج لـ3 أطفال أشقاء

ارتفاع عدد ضحايا حريق شقة بالمرج لـ3 أطفال أشقاء
الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:25 م
هدير مصطفيطباعة
ارتفع ضحايا حريق شقة بمنطقة المرج إلى ثلاثة أطفال أشقاء عقب وفاة طفلين مصابين داخل المستشفى.
تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء إنتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد العقارات السكنية بالقرب من كوبرى عين شمس الجديد بمنطقة المرج.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى، ونجح رجال الإطفاء في الدخول للشقة، واستخراج جثة طفل وإنقاذ شقيقيه من وسط النيران مصابين بإصابات خطيرة وتوفيا فى المستشفى، وتمت محاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقى المجاورات.
ودلت تحريات رجال المباحث أن والدة الأطفال الثلاثة تركتهم داخل الشقة، وأغلقت الباب ونزلت لشراء بعض المتطلبات وحدث الحريق، ونظرًا لصغر سنهم لم يستطيعوا الاستغاثة وتم التحفظ على والدة الأطفال.
وأمر اللواء نبيل منصور مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء إنتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد العقارات السكنية بالقرب من كوبرى عين شمس الجديد بمنطقة المرج.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى، ونجح رجال الإطفاء في الدخول للشقة، واستخراج جثة طفل وإنقاذ شقيقيه من وسط النيران مصابين بإصابات خطيرة وتوفيا فى المستشفى، وتمت محاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقى المجاورات.
ودلت تحريات رجال المباحث أن والدة الأطفال الثلاثة تركتهم داخل الشقة، وأغلقت الباب ونزلت لشراء بعض المتطلبات وحدث الحريق، ونظرًا لصغر سنهم لم يستطيعوا الاستغاثة وتم التحفظ على والدة الأطفال.
وأمر اللواء نبيل منصور مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.