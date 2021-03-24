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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا حريق شقة بالمرج لـ3 أطفال أشقاء

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:25 م
حريق شقة
حريق شقة
هدير مصطفي
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ارتفع ضحايا حريق شقة بمنطقة المرج إلى ثلاثة أطفال أشقاء عقب وفاة طفلين مصابين داخل المستشفى.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء إنتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد العقارات السكنية بالقرب من كوبرى عين شمس الجديد بمنطقة المرج.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى، ونجح رجال الإطفاء في الدخول للشقة، واستخراج جثة طفل وإنقاذ شقيقيه من وسط النيران مصابين بإصابات خطيرة وتوفيا فى المستشفى، وتمت محاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقى المجاورات.

ودلت تحريات رجال المباحث أن والدة الأطفال الثلاثة تركتهم داخل الشقة، وأغلقت الباب ونزلت لشراء بعض المتطلبات وحدث الحريق، ونظرًا لصغر سنهم لم يستطيعوا الاستغاثة وتم التحفظ على والدة الأطفال.

وأمر اللواء نبيل منصور مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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