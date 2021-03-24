السجن 6 سنوات لربة منزل باستغلال الأطفال في بدر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ربة منزل؛ لاتهامه باستغلال الأطفال في أعمال التسول في بدر بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.كشف أمر الإحالة عن قيام المتهمة «هيام.و»، ربة منزل بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعية هم المجني عليهم «حبيبة.أ.م.ص» و«الحسن.أ.م» و«الحسين.أ.م» بأن قامت باستقبالهم وإيوائهم واستخدامه، وقد تم ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد بهما بأن تعدت عليهم بالضرب محدثة ما بهم من إصابات وهددتهم بالتعدي عليهم بالضرب مستغلة حالة ضعفهم لحداثة سنهم وكون والدتهم مقيدة الحرية وعدم رعاية والدهم لهم وحاجتهم للمأكل والملبس والمسكن، وكان التعامل بقصد استغلالهم في التسول.