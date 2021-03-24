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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:23 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس انتحلت صفة طبيبة أو ممرضة وارتدت بالطو أبيض وخطفت طفلًا من والدته في مستشفى أبو الريش، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقي بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، على يد سيدة ترتدي «بالطو أبيض» ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.

وقررت والدة الطفل المختطف في بلاغها أن المتهمة طلبت منها ترك طفلها للكشف عليه واستيفاء بعض الأوراق الخاصة به والمطلوبة للمستشفى، وفور عودة الأم وجدت السيدة قد اختطفت رضيعها ولاذت بالفرار.

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