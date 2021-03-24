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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: إغلاق كامل لمحافظة جنين لإرتفاع إصابات كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:05 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
مروة عنبر
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أصدر محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، قرارا يقضى بإغلاق محافظة جنين لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من صباح غدا الخميس، وحتى صباح الأحد المقبل.

وأوضح الرجوب في بيان صحفي، أن الإغلاق شامل لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والمحلات التجارية وحركة المواصلات، باستثناء القطاع الصحي والمخابز والصيدليات والخدمات الرئيسية في البلديات.

ولفت الرجوب إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بالتشدد في تطبيق قرار الإغلاق وفض أي تجمعات أو مناسبات تنظم تحت أي مسمى باستخدام القوة، وسيعرض المخالفون لقرار الإغلاق وحظر التجمعات أنفسهم للمساءلة القانونية.

وحول الحالة الوبائية في المحافظة، أعلن الرجوب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة في المحافظة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 202.

وأوضح الرجوب أن قرار الإغلاق يأتي في ظل ارتفاع عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتخطي عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا حاجز الألفي إصابة.

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