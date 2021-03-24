توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

بدأ اليوم الأربعاء موظفو الجوازات في مطار "هيثرو" في لندن إضرابا لمدة شهر، اليوم، يشمل إضرابا على مدى أسبوع كامل لجميع الموظفين، والذي من المحتمل أن يضر بالمسافرين الذين يصلون إلى المطار الدولي.وقال اتحاد الخدمات العامة والتجارية إنه من 24 مارس حتى 21 إبريل، سيعمل 450 موظفا طبقا للقواعد وسيرفضون العمل الإضافي بسبب خلافات بشأن جدول عمل جديد.بالإضافة إلى ذلك، ذكر الإتحاد أنه ما بين الأول حتى السابع من إبريل المقبل، سيضرب جميع الموظفين.وخلال الإضراب، لا يزال بإمكان المسافرين الهبوط في المطار، لكن ضوابط الهجرة ستجعل ذلك يستغرق وقتا أطول بكثير.