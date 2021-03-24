97.2 مليار دولار حجم التجارة لمصر نهاية 2020.. والعجز التجاري 42 مليارًا

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التجارة لمصر انكمشت إلى حدود 97.2 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 106.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 9.6 مليار دولار خلال عام تأثرًا بجائحة كورونا العالمية.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الجملة العمومية للواردات بلغت 69.6 مليار دولار بنهاية العام الماضى مقابل 76.3 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 6.7 مليار دولار، كما بلغت الجملة العمومية للصادرات 27.5 مليار دولار مقابل 30.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام.وأضاف أن العجز في الميزان التجاري بحدود 3.8 مليار دولار، لتسجل 42 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 45.8 مليار دولار العام السابق عليه.