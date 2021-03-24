صحة باكستان: الحكومة تشتري مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

أعلن وزير الصحة الباكستاني، فيصل سلطان، اليوم الأربعاء، عن شراء مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وفقا لما أرودته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.وكان قد أعلن وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان، يوم السبت الماضي، إصابة رئيس وزراء باكستان عمران خان بفيروس كورونا المستجد.وأشار سلطان في تغريدة على "تويتر" إلى أن الفحص كشف عن إصابة رئيس الحكومة بالفيروس.وأضاف الوزير أن عمران خان "عزل نفسه في المنزل"، دون الكشف عن تفاصيل.يذكر أن نبأ إصابة رئيس الحكومة بالفيروس جاء بعد يومين من تلقيه التطعيم ضد مرض "كوفيد-19"