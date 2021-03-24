الناتو: روسيا تنشر قدرات نووية جديدة والصين تضاعف ترسانتها

أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا تنشر قدرات نووية جديدة والصين تضاعف ترسانتها.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، أشار الناتو، أن صعود الصين يؤثر على أمن الدول الأعضاء في الحلف.وكان قد اعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج، أمس الثلاثاء، أن الحلف يواجه تحديا بعد تحرك روسيا والصين نحو تحديث ترسانتهما النووية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب ختام اليوم الأول لاجتماعات وزراء خارجية حلف «الناتو»، اليوم الثلاثاء.وتابع ستولتنبرج: «لقد أكدنا على الحد من الأسلحة النووية والترحيب بتمديد معاهدة»ستارت 3«الجديدة"، مضيفا: لكن هناك تحديا لأن روسيا والصين تعملان على تحديث ترساناتهما النووية.