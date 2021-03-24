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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدا.. «الداخلية العرب» يناقش الخطط الأمنية الاستراتيجية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:51 م
مجلس وزراء الداخلية
مجلس وزراء الداخلية العرب
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تنعقد الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، غدًا الخميس، بمشاركة أصحاب وزراء الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وسيتم افتتاح الدورة التي تعقد عبر الدائرة التلفزيونية بكلمة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما سيتحدث في الجلسة الافتتاحية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وستناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها: تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين الدورتين.

ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة أمنية عربية عاشرة، ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، ومشروع خطة مرحلية سابعة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

وستناقش الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين 2020 والثامنة والثلاثين 2021م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.

وقد سبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري شارك فيه ممثلو الوزراء، جرى فيه دراسة البنود الواردة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، لعرضها على الدورة.

ستعقد الدورة عبر الدائرة التلفزيونية، ويمكن متابعة فعالية افتتاحها من خلال البث المباشر في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وقناة اليوتيوب المتضمنة في الموقع عبر الرابط التالي: https:www.aim-council.org.

وسيبدأ بث فعالية افتتاح الدورة الساعة العاشرة صباحا بتوقيت تونس(التاسعة بتوقيت جرينتش).

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