كيف يمكن أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى تولي جانتس رئاسة الوزراء؟

بعد فرز 90% من أصوات المقترعين أمس في الانتخابات الإسرائيلية، وبحسب النتائج التي نشرت والتي تشير على أن كلا الكتلتين ( مع نتنياهو – ضد نتنياهو) لاتوجد لهم فرصة في تشكيل حكومة جديدة.فإن سيناريو الذهاب لانتخابات خامسة سيكون هو الخيار الأكبر، وقد يؤدي ذلك إلى تتويج بيني جانتس كرئيس للوزراء بدلاً من بنيامين نتنياهو.وفقًا لاتفاق الإئتلاف الذي وقعه نتنياهو وجانتس العام الماضي – والذي تم ترسيخه في قوانين الأساس الإسرائيلية ولم يتم إلغاؤه – من المقرر أن يصبح جانتس رئيسًا للوزراء في 17 نوفمبر 2021.هذا يعني أنه في حالة عدم أداء حكومة جديدة اليمين بحلول ذلك التاريخ، سيحل جانتس محل نتنياهو كرئيس وزراء مؤقت على الرغم من انهيار شراكتهما منذ فترة طويلة.وهذا يعطي حافزًا إضافيًا لنتنياهو لتقديم تنازلات وتشكيل حكومة – أو بدلاً من ذلك، لتسريع عملية الدعوة إلى انتخابات جديدة في الصيف، على أمل أن تكون نتائج التصويت الجديد أكثر ملاءمة له.