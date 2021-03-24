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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تربية حلوان» تمحو أمية 2247 مواطنا ومواطنة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:20 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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نجح طلاب كلية التربية جامعة حلوان في محو أمية 2247 مواطنا ومواطنة خلال الفصول التي تعاقدوا عليها  في دورة يناير 2021 بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وكُللت هذه الجهود بحصول جامعة حلوان على المركز السادس على مستوى الجامعات المصرية طبقا للتقرير الإحصائي الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار بإنجازات طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية خلال دور يناير 2021.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بالعمل المجتمعي إيمانًا من دورهًا في تنمية المجتمع وخاصةً ما من شأنه الاستثمار في البشر ومد جسور المساعدة للمواطن وتثقيفه ودعمه، كون التعليم الأساسي يساهم في تزويد المواطن بمهارات ومعارف مختلفة ويشجع على بلوغه مستويات علمية أفضل، فضلًا عن إدماج الأفراد في الحياة العامة، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع بمختلف نواحي الحياة.

والتحق طلاب كلية التربية جامعة حلوان في هذه الدورة في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والذي بموجبه يتقدم الطالب بكلية التربية للتعاقد على فصول محو الأمية بإدارات الهيئة بنظام التعاقد الحر لمدة 3 أشهر أو بنظام التعاقد على الفصل التنشيطي لمدة شهر واحد للدارسين الذين لديهم الأساسيات الأولية  للقراءة والكتابة.

يذكر أن من يحصل من المواطنين على شهادة محو الأمية عقب اجتيازه لاختبارات هيئة تعليم الكبار يمكنه أن يلتحق بالسلم التعليمي بدءًا من المرحلة الإعدادية.

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