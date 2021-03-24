18 وفاة و909 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 18 حالة وفاة و909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خلال الـ 24 ساعة الماضية.كما أعلن المركز في بيانه اليومي عن الوضع الوبائي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، ارتفاع عدد المتعافين إلى 141413 متعافي بعد تماثل 993 مصابا للشفاء.وأشار المركز إلى أن العدد التراكمي للإصابات منذ تفشي الوباء في مارس 2020 بالبلاد إلى 154320، فيما بلغ عدد الوفيات 2582 وفاة.