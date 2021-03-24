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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البطوطي: البطاقة الخضراء ليست جواز سفر حقيقي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:26 م
الدكتور سعيد البطوطي
الدكتور سعيد البطوطي
فاتن غلاب
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قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية وعضو المفوضية الاوروبية للسياحة والسفر، إن البطاقة الرقمية الخضراء أو جواز السفر الرقمي الأخضر Digital Green Pass الذي اعتمده الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA وتم تجربته، وكذا المفوضية الأوروبية والتي قررت أن يتم تطبيقه اعتبارا من منتصف يونيو القادم، ليس جواز سفر حقيقي Passport.

وقال إن جواز السفر الرقمي الأخضر عبارة عن مستند إضافي يمكن قراءته بشكل موحد عليه رمز الاستجابة السريع QR-Code والذي يمكن للأشخاص طبع تلك الورقة في صورة مستند ورقي وحملها أو حفظها على الهاتف المحمول الذكي Smart Phone عند السفر، وهي شبيهة بتذاكر القطارات التي يتم حجزها إلكترونيا من الإنترنت.

وأضاف أن الغرض الأساسي من تلك البطاقة هو التسهيل بخصوص تبادل البيانات الصحية بين المنافذ وشركات الطيران، وسيولة حركة الركاب بالمطارات وتجنب الطوابير والزحام، والرقابة على أي عمليات محتملة للتزوير.

وأوضح أنه كما أعلن مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي أن استخدام تلك البطاقة أو الشهادة مؤقت وسوف تلغى بمجرد زوال الوباء، مشيرا إلى أن تلك البطاقة أو الشهادة الرقمية الخضراء سوف تتضمن التطعيمات التي تلقاها الشخص ضد الفيروس، والاختبارات التي تمت للشخص، وما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس وتعافى منه.

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