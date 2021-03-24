سفير تشيكي سابق: محاولات تقسيم سوريا ستبوء بالفشل

قال السفير التشيكي السابق لدى اليابان والهند الأستاذ الجامعي يارومير نوفوتني، إن الدول الغربية التي تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان هي من تدعم الإرهابيين وتسلحهم لاستهداف سوريا.وندد نوفوتني، في تصريح لموقع "أوراق برلمانية" الإلكتروني، بالممارسات الإجرامية للعديد من الدول في الأراضي السورية ودعمها بشكل مباشر لما تبقى من مجموعات إرهابية، وفقا لما نقلته وكالة سانا.وشدد نوفوتني على أن محاولات بعض الأطراف تقسيم سوريا ستبوء بالفشل بفضل تمسك الشعب السوري بوحدة وطنه.