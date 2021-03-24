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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نص أمر إحالة تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين خارج البلاد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:38 م
تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
عادل عبد العال
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تنشر "الدستور" نص أقوال الشهود في تحقيقات النيابة العامة في اتهام متهمين بتهريب المهاجرين خارج البلاد في القضية رقم 13460 لسنة 2020 جنايات النزهة.

أقر الشاهد الأول مصطفي.م، 18 سنة، نجار، بأنه اتفق مع المتهمان الرابع والسابع لتسفيره إلى دولة إيطاليا عبر دولتي تركيا واليونان مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره مائة وثمانون ألف جنيه، وحال وصوله لتركيا سيقوم المتهم الخامس بتهريبه منها إلى دولة إيطاليا إلا أنه حال تواجده بميناء االقاهرة الجوي لإنهاء إجراءات سفره تم ضبطه.

أضاف الشاهد الثاني نادر.ا، 15 سنة، طالب، بأنه اتفق مع المتهم الأخير لتسفيره إلى دولة إيطاليا عبر دولتي تركيا واليونان مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره مائتي ألف جنيه، وحال وصوله لتركيا سيقوم المتهم الأول بتهريبه إلى دولة اليونان، وسيقوم المتهم الخامس بتهريبه منها إلى دولة إيطاليا إلا أنه حال تواجده بميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات سفره تم ضبطه.

وأضاف الشاهد الثالث عاطف.ع، 17 سنة، طالب، بأنه اتفق مع المتهمان الثامن والتاسع لتسفيره إلى دولة إيطاليا عبر دولتي تركيا واليونان مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره مائة وثمانون ألف جنيه، وحال وصوله إلى تركيا سيقوم المتهم الأول بتهريبه إلى دولة اليونان وسيقوم شخص مجهول يدعي أبو جورج بتهريبه منها إلى دولة إيطاليا إلا أنه حال تواجده بميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات سفره تم ضبطه.

كما أضاف الشاهد الرابع نصر.ص، 17 سنة، طباخ، بأنه اتفق مع المتهم الثاني لتسفيره إلى دولة إيطاليا عبر دولتي تركيا واليونان مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره مائة وخمسون ألف جنيه، وحال وصوله إلى تركيا سيقوم المتهم الأول بتهريبه إلى دولة اليونان، وسيقوم آخر يدعى حكيم بتهريبه منها إلى دولة إيطاليا إلا أنه حال تواجده بميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات سفره تم ضبطه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال نشأت حسين، عميد شرطة مفتش بالإدارة العامة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن المتهمين أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية ومنظمة داخل وخارج البلاد تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب راغبي السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأضاف نشأت أن تحرياته أسفرت عن أن المتهم الأول يتولي زعامتها ومتواجد بدولة تركيا ويقتصر دوره على تسهيل تهريب المهاجرين من دولة تركيا إلى دولة اليونان، واستقطاب كل من الثاني حتى الرابع ومن السابع حتى العاشر من المهاجرين المهربين واستلام المبالغ المالية ويتولي الخامس والسادس استقبالهم بدولة تركيا لتسهيل تهريبهم إلى دولة إيطاليا وإتمام جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح فيما بين مائة وعشرون ومائتي ألف جنيه عن المهاجر.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هم عماد.س، عسران.ل، مينا.ع، يحيي.ك، وليد.ع، طه.م، رمزي.ل، صبحي.ج، عماد.ب، محمد.ع، أسسوا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في زعامة الأول المتواجد بدولة تركيا ويقتصر دوره علي تسهيل تهريب المهاجرين من دولة تركيا إلي دولة اليونان واستقطاب كل من الثاني حتي الرابع ومن السابع حتى العاشر المهاجرين المهربين، واستلام المبالغ المالية، ويتولي الخامس والسادس استقبالهم بدولة تركيا لتسهيل تهريبهم إلي دولة إيطاليا وإتمام جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح فيما بين مائة وعشرون ومائتي ألف جنيه عن المهاجر.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين شرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين مصطفى.م، محمد.ع، محمد.ن، سيف.ن، نادر.ا، شعبان.م، بيتر.ش، روماني.ا، عاطف.ع، فادي.ع، احمد.م، نصر.ص بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا عبر دولتي تركيا واليونان حال كونهم لم يبلغوا ثمانية عشر سنة ميلادية إلا أنه قد أوقف إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو ضبط المهاجرين بميناء القاهرة الجوي حال كون الجريمة غير وطنية ومن جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.

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