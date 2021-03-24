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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيناريو «مرعب» لاختطاف طفل في «أبو الريش»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:21 م
خطف طفلة
خطف طفلة
نجلاء رفاعي
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استمعت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأربعاء، لأقوال والدة الطفل المختطف من مستشفى أبو الريش، والتي أكدت أن المتهمة طلبت منها ترك طفلها للكشف عليه واستيفاء بعض الأوراق الخاصة به والمطلوبة للمستشفى.

ولكنها عندما عادت إلى غرفة الكشف لم تجدها، ولم تتمكن من العثور على رضيعها فأبلغت المستشفى وانهارت، وتم إبلاغ الشرطة.

وقررت النيابة ضبط وإحضار السيدة وتحديد هويتها من قبل كاميرات المراقبة وخط سيرها.

وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، على يد سيدة ترتدي «بالطو أبيض» ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، ومن خلال أقوال والدة الطفل وفحص جميع كاميرات المراقبة، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، حيث تبين أن المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى عددًا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب.

واستقلت مترو الأنفاق، وتركت الطفل وفرت هاربة خوفًا من الملاحقة، وتمت إعادة الرضيع لأحضان أسرته، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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