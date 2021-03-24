«وقفة رجالة» يحقق 23 مليونًا و125 ألف جنيه إيرادات كلية

واصل فيلم «وقفة رجالة»، تصدره لإيرادات شباك التذاكر المصري حتى اليوم، حيث استمر في صدارة إيرادات شباك التذاكر منذ بداية عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي.وحصد الفيلم حتى اليوم إيرادت كلية بقيمة 23 مليونا و125 ألف جنيه بعد أن حقق الاسبوع الأخير مليون جنيه و150 ألف جنيه مستمرا في تفوقه على الأفلام العربية والأجنبية.«وقفة رجالة» يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.الفيلم الجديد تدور أحداثه في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.