محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه الصوامعة شرق

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والنائب زكريا حسان والنائب شعبان لطفى والنائب محمد لبيب أعضاء مجلس النواب عن دائرة ساقلتة وأخميم وحى الكوثر، أعمال إنشاء محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بمركز أخميم.وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن المشروع يتم تمويله من البنك الدولى للتنمية المحلية بتكلفة تبلغ ٨٠.٥ مليون جنيه، وأن المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية ٨ آلاف متر مكعب لكل يوم، وأنه تم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع فى ديسمبر ٢٠٢٠ على مساحة ٣٢٠٠ متر لتغذية ٤٥ ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها، وأنه من المتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ ودخول المحطة للخدمة فى ديسمبر ٢٠٢١.