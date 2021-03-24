بطولات معسكر الأحراش ومعركة الواحات في «الاختيار 2»

يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير مشاهد مسلسل «الاختيار 2»، المقرر عرضه خلال رمضان القادم من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، حيث تم إنجاز أكثر من ثلثي العمل في إنجاز كبير لطاقم العمل.وعلمت «الدستور» أن العمل الجديد سيناقش في حلقاته بطولات معسكر الأحراش للأمن المركزي بشمال سيناء، والذي تعرض للكثير من هجمات العناصر الإرهابية وتصدى أبطال المعسكر لهم في أكثر من مناسبة.ويواصل المخرج بيتر ميمي تصوير المشاهد النهائية من حادث الواحات الإرهابي الذي تعرضت له قوات وزارة الداخلية من قبل العناصر الإرهابية وكيف تصدت القوات للأسلحة الثقيلة التي تعرضت لها من أكثر من جهة ببسالة من خلال الأسلحة الخفيفة التي كانت معهم وسقوط عدد من الشهداء في هذه العملية، ويعرض العمل كيف تم القضاء على الخلية الغرهابية التي كانت تتبع الإرهابي هشام عشماوي في هذه العملية.