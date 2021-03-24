البابا تواضروس يترأس اجتماعه الأسبوعي دون حضور.. اليوم

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، اجتماعه الأسبوعي "دون حضور"، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وتبث القنوات الفضائية المسيحية فعاليات الاجتماع الأسبوعي، وذلك بالتزامن مع فترة الصوم الكبير المقدس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.