وفاة الممثل الأمريكي جورج سيغال عن 87 عامًا

غيّب الموت الممثل الأمريكي جورج سيغال الذي رشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عام 1967 عن أدائه في فيلم "هوز افريد أوف فيرجينيا وولف"، وتوفي في كاليفورنيا عن 87 عاما، كما ذكرت مجلة "ديدلاين" في هوليوود.وفارق سيغال الحياة جرّاء "مضاعفات عملية جراحية في القلب"، على ما أفادت زوجته سونيا في بيان نشرته المجلة.وُلِد سيغال في 17 فبراير 1934 في بلدة صغيرة في ولاية نيويورك وكانت بداياته السينمائية في مطلع ستينات القرن العشرين، وأدى دورًا صغيرًا عام 1962 في "ذي لونغست داي" عن إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.إلا أن "هوز افريد أوف فيرجينيا وولف" يُعتبر أبرز إنجازاته، إذ مثّل فيه إلى جانب عدد من عمالقة السينما كإليزابيث تايلور وريتشارد بيرتون.