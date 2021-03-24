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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع «طبيبة مزيفة» خطفت طفلًا من مستشفى أبو الريش

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:15 ص
طبيبة مزيفة خطفت
طبيبة مزيفة خطفت طفل من مستشفى أبو الريش
نجلاء رفاعي
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تباشر نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع سيدة انتحلت صفة طبيبة وارتدت بالطو أبيض وخطفت طفلًا من والدته في مستشفى أبو الريش.

وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقي بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، على يد سيدة ترتدي «بالطو أبيض» ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.

وقررت والدة الطفل المختطف في بلاغها أن المتهمة طلبت منها ترك طفلها للكشف عليه واستيفاء بعض الأوراق الخاصة به والمطلوبة للمستشفى، وفور عودة الأم وجدت السيدة قد اختطفت رضيعها ولاذت بالفرار.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، ومن خلال أقوال والدة الطفل وفحص جميع كاميرات المراقبة، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، حيث تبين أن المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى عددًا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب.

واستقلت مترو الأنفاق، وتم ضبطها وإعادة الرضيع لأحضان أسرته، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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