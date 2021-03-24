الزراعة: البنك الزراعي يعمل بشكل مكثف في تمويل مشروع «إحياء البتلو»

قال الدكتور على عبد المحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن البنك الزراعي المصري يعمل بشكل مكثف فى تمويل المشروع القومى لإحياء البتلو، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة.وأضاف في تصريحات للدستور، أن البنك يمول مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزى للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.وأشار إلى أن عدد عملاء البنك الزراعى المصري يبلغ حوالي 3 ملايين عميل، ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 328 ألف مزارع (أي حوالي 10% من عملاء البنك) من المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري لتسوية الديون المتعثرة الخاصة بصغار المزارعين.وأوضح أن جملة مديونيات هؤلاء المزارعين بلغت حوالي 6.3 مليار جنيه ما بين أصل دين وفوائد تمثل حوالي 17.5 % من محفظة القروض للبنك.