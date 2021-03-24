واشنطن تشارك في استضافة اجتماع لمواجهة تهديد «إيبولا»

تشارك الولايات المتحدة في استضافة اجتماع يوم الجمعة المقبل مع المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض "سي دي سي"، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، ومنظمة صحة غرب إفريقيا، وحكومة كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية غينيا لبحث استمرار تهديد فيروس إيبولا.وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي سيدلي بكلمة في افتتاح المؤتمر باسم الوفد الأمريكي وبالتنسيق مع ممثلي الشركاء الأفارقة.وأضاف أن الاجتماع سيراجع التقدم المحرز في تعزيز قدرات الأمن الصحية في غرب إفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى منذ عام 2014، وزيادة التنسيق الدولي وضمان التمويل المستقبلي وسائر الالتزامات الخاصة بمواجهة تفشي فيروس إيبولا.