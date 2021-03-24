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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق فعاليات «ملتقى الشعراء - دورة الشاعر صلاح عبد الصبور».. الليلة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:20 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تنطلق في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ فعاليات "ملتقي الشعراء - دورة الشاعر صلاح عبد الصبور"، والذي ينطمه المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة٬ وعدد كبير من مقار قصور الثقافة بمحافظات مصر المختلفة، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بـ اليوم العالمي للشعر.

وتحمل الدورة الحالية للملتقى اسم الشاعر الكبير الراحل صلاح عبد الصبور (1931-1981 وضمن عدد من الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة في ذكرى مرور 40 عامًا على رحيل الشاعر الكبير.

وكانت لجنة الشعر بالمجلس برئاسة الدكتور محمد أبو الفضل بدران، قد وافقت على المقترح المقدم من الشاعر سامح محجوب، عضو اللجنة والمتضمن إقامة عدد كبير من الأمسيات تعقد بالتوازي بمحافظات مصر احتفالا باليوم العالمي للشعر، حيث سيحتضن المجلس أمسيتين شعريتين في هذا اليوم، بالإضافة إلى إقامة عدد كبير من الأمسيات في مقار قصور الثقافة وهي: دمنهور- دمياط -قنا - الغردقة - العريش - بني سويف -المنصورة- الفيوم - بورسعيد - المنيا - كفر الشيخ - الأقصر - الطور - شرم الشيخ - الضاحية "شمال سيناء"- مركز طنطا الثقافي.

يشار إلى أن صلاح عبد الصبور يعد من أهم الشعراء المعاصرين بعد شوقي، وتأتى أهميته من أنه قدم فهما عميقًا لفكرة تطور القصيدة العربية، وأهميته لاستمرارها وتدفقها فلم يركن إلى تغيير الشكل- كما فعل أقرانه- فحين تقرأ جل شعراء قصيدة التفعيلة من الرواد حتى الآن ستجد أنهم يكتبون قصيدة عمودية خالصة، مع تفاوت في عدد تفعيلات كل بيت، كما يكتب جل الشعراء الآن قصيدة تفعيلة خالصة ويكسرون تفعيلاتها ويطلقون عليها اسم قصيدة النثر.

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