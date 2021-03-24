سيدة موريتانيا الأولى تدعو للقضاء على النواسير الولادية

دعت السيدة الأولى الموريتانية مريم بنت الداه إلى القضاء على النواسير الولادية، مؤكدة ضرورة تضافر جهود الحكومات وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وغيرهم من الشركاء لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على النواسير الولادية.كما دعت مريم بنت الداه - خلال مشاركتها، عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع مبادرة القضاء على نواسير الولادة في إفريقيا الغربية والوسطى - إلى تكريس الجهود لدعم جميع المبادرات التي تساهم في القضاء على هذا المرض من خلال محاربة الزواج المبكر، والتكفل بالمصابات به على مختلف مستويات الهرم الصحي، وتأمين نفاذ الفتيات للتعليم والنساء للخدمات المتعلقة بالولادات من طرف أطباء ذوي كفاءة عالية، وتسهيل نفاذ النساء للتخطيط الأسري وتباعد الولادات، ووضع حد للعنف الممارس ضد النساء والبنات.والنواسير الولادية تعتبر مشكلة صحية كبرى عامة ومأساة اجتماعية لضحاياها، اللاتي غالبا ما يكن من الفتيات والنساء الأكثر ضعفا وعوزا في القرى والبلدات الأكثر عزلة ويفتقدن للنفاذ الكامل للخدمات الصحية الجيدة.