أول تعليق لنتنياهو على نتائج فوز حزبه فى انتخابات الكنيست

أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود، عن سعادته بالنتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي.وقال نتنياهو، في أول تعليق له: "المواطنون الإسرائيليون شكرا لكم.. منحتم نصرا كبيرا لليمين والليكود تحت قيادتي، وحزب الليكود متقدم بفارق ضخم من الأحزاب المنافسة"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وتابع: "من الواضح أن أغلبية الإسرائيليين ينتمون إلى اليمين، ويريدون حكومة يمينية قوية ومستقرة تحافظ على اقتصاد إسرائيل وأمنها ووجودها، وهذا ما يحدث.. أحبكم".وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست حصول كتلة نتنياهو - تيار اليمين - على 62 مقعدًا، بينما حصلت الكتلة المعارضة - وسط ويسار - على 59 مقعدًا.وتحتاج كتلة نتنياهو إلى الحصول على 61 مقعدا لتشكيل ائتلاف حكومي يميني، دون وجود تناوب على رئاسة الوزراء، أو اللجوء لإعادة الانتخابات.وأجريت اليوم انتخابات الكنيست الإسرائيلي الرابع والعشرون، بمشاركة 39 قائمة.