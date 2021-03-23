«الابن يحرركم».. العظة الأحدث لأسقف القوصية

ترأس الأنبا توماس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقوصية، صلوات القداس الإلهي اليوم، بكنيسة السيدة العذراء مريم الصبحة القوصية.وألقى نيافته عظة روحية خلال صلوات القداس بعنوان "الابن يحرركم"، بحضور أعداد محدودة من الأقباط للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.