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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تمنح عقودًا لتطوير رءوس حربية للدفاع الصاروخي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:04 م
الدفاع الصاروخي
الدفاع الصاروخي
وكالات
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قال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية إن وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية تخطط لمنح عقود تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار لفريقين من بين ثلاث فرق متنافسة في الصناعة من أجل تطوير "الجيل التالي المعترض" لوقف الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الكورية الشمالية، كجزء من الجهد الذي سمحت به كاثلين هيكس، نائب وزير الدفاع الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسئول قوله إن منح العقود يمكن أن يتم خلال الأسبوع الجاري، حيث تخطط وكالة الدفاع الصاروخي لاختيار فائزين بعقود التصميم والتطوير من ثلاثة فرق بقيادة شركة نورثروب جرومان وشركة لوكهيد مارتن وشركة بوينج.

ووافقت هيكس على المُضي قدمًا في مرحلة التصميم الأولية للسنة المالية 2022 و2023، مع الالتزام بنهج أكثر قوة لإدارة المخاطر في البرامج الرئيسية، وفقا للمسئول.

يذكر أن هذا القرار هو أول قرار رئيسي للمشتريات في ظل قيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ويسعى برنامج "الجيل التالي المعترض" إلى تطوير وإدخال جيل جيد بحلول عام 2028 تقريبًا، ليحل محل مشروع اعتراض صاروخي فاشل كلف 2ر1 مليار دولار قبل أن يتم إلغاؤه في أغسطس.

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