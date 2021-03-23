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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء مقابلات لـ14 متقدمًا لشغل 4 مهام إدارية شاغرة بجامعة طنطا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:18 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أجرت اللجنة العليا للقيادات بجامعة طنطا، الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة عددًا من المقابلات الشخصية لـ14 من المتقدمين لشغل 4 مهام إدارية شاغرة بالمراكز الرئيسية بالجامعة، وذلك في ضوء ما أعلنته سابقا.

وأكد رئيس الجامعة أنه يسعى لضخ دماء جديدة من الكوادر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بهدف تطوير المراكز المتقدمين لها دعمًا لقيم النزاهة والشفافية الكاملة، وذلك في إطار هيكلة المراكز والوحدات الخاصة بالجامعة للارتقاء بمستوي الأداء.

أضاف أنه سبق وتم الإعلان عن 15 معيارًا موضوعيًا والتي يتم تقييم جميع المتقدمين بناءً عليها بشفافية مطلقة ونزاهة بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية.

وضمت قائمة المقابلات الأساتذة عبير علم الدين، أستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، وسعاد شاهين ‏أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، ومنى حجازي ‏‏أستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، وياسر عبده ‏مدرس بقسم الفيزياء لمركز التدريب المستدام، ‏وشعبان عبد الغني أستاذ مساعد المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية بكلية التربية، وعاطف البنداري ‏أستاذ مساعد قسم الفيزياء بكلية العلوم، ومحمود شكل أستاذ ورئيس قسم التركيبات الثابتة بكلية طب الأسنان، وإيهاب حمدي أستاذ بقسم طب القلب والأوعية الدموية بكلية الطب للمركز للرئيسي للعلاقات الدولية وشؤون الوافدين.

كما أجريت المقابلات للأساتذة المتقدمين ‏لشغل مهام المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية وهم: عبد الرحمن رمضان أستاذ مساعد بكلية التربية، ومنال فتحي هميسة أستاذ الأشعة بكلية الطب، وعلياء عبد الفتاح رمضان رئيس قسم الإعلام السابق بكلية التربية النوعية، وأحمد العطار أستاذ ‏الإصابات ‏والتأهيل الرياضي بكلية التربية الرياضية.

كما ضمت المقابلات كل من عمرو حسين عبدالله الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات ‏والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة، ورانيا عبده الإمام أستاذ طباعة المنسوجات بقسم التربية الفنية ووكيل كلية ‏التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث للمركز الرئيسي للوحدات ذات الطابع الخاص.

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