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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. وموعد إعلان جدول النهائي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:02 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
شيماء حسين
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يبحث الطلاب وأولياء أمورهم على موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 الذي تم تحديده وفقا للخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ( 2020 _ 2021).

ويستعرض «الدستور» في هذا التقرير موعد بدء الامتحانات و موعد ظهور الجدول و موعد إجراء الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 


ما هو موعد امتحانات الثانوية العامة 2021


وفقا للخطة الزمنية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول في أكتوبر الماضي فإن امتحانات طلاب الثانوية العامة ستجرى في منتصف يوليو المقبل للعام الدراسي الحالي (2020 _ 2021) وفقا لما استحدث من نظام تعليمي يعتمد على المنصات الإلكترونية ( التعليم عن بعد) الذي يعتمد على استنباط المعلومات الدراسية عن طريق الانترنت و المواقع الإلكترونية المتعددة لتنمية مهارات الطالب في التواصل مع العالم الخارجي في ظل الانترنت بدلا من النظام التعليمي القديم الذي يعتمد على الحفظ والتلقين من المعلم مباشرة 


موعد ظهور جداول امتحانات الثانوية العامة 2021


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الانتهاء من إعداد جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة النهائي وذلك عقب إجراء الامتحانات التدريبية لطلاب الثانوية العامة المحاكية تماماً الامتحانات النهائية وذلك لتحديد مستوى الطلاب في فهم واستيعاب المناهج الدراسية والتي تلقن للطلاب عن طريق  المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لاستمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين خلال فترة زمنية وجيزة حيث يقضي الفيروس على الجهاز المناعي ويتسبب في الوفاة

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موعد انعقاد الامتحانات التدريبية لطلاب الثانوية العامة 2021


حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أخر شهر إبريل المقبل لانعقاد الامتحانات التدريبية لطلاب الثانوية العامة و المحاكية تماما للامتحانات النهائية وذلك قبل موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 بوقت كافي يسمح للطلاب على التدريب على الإجابة النموذجية الأسئلة التي وضعتها الوزارة للكشف عن مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية والمعدة بواسطة كوكبة من نجوم التدريس وفقا للمعايير المتعارف عليها في وضع امتحانات الثانوية العامة لجميع المواد الدراسية 

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