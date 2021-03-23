«بايدن» يشارك في قمة الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في قمة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، المقرر عقدها الخميس عبر الفيديو.وكتب ميشال في تغريدة: "دعوتُ رئيس الولايات المتحدة للانضمام إلى اجتماعنا ليتشارك معنا رؤيته لتعاوننا المستقبلي"، مضيفًا: حان الوقت لإعادة بناء تحالفنا عبر الأطلسي بعد العلاقات الخلافية التي طبعت عهد سلفه جو بايدن.